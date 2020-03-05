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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОПЕК не рассматривает вариант отказа России от дополнительного сокращения добычи нефти

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Возможность отказа России от дополнительного сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ - пессимистичный вариант, который ОПЕК не рассматривает. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам встречи с рядом министров стран - членов организации вечером в четверг.

"Это очень пессимистичная точка зрения, и я не хочу делиться этим пессимизмом с вами. Мы остаемся очень оптимистичными", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Баркиндо отметил, что в рамках встречи вечером четверга он с рядом министров ОПЕК обсудил текущую ситуацию на мировом рынке нефти.

Теги
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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