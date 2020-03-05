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Власти Ярославской области планируют соединить Ярославль с Москвой поездами "Ласточка"

Глава региона Дмитрий Миронов отметил рост турпотока в область и добавил, что поезда прямого сообщения очень загружены

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ярославской области планируют в ближайшее время запустить поезд "Ласточка", соединяющий Ярославль с Москвой. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Мы с руководством СЖД обсуждали этот вопрос, пришли к такому мнению, что этот состав необходимо пускать как дополнительный, он не должен заменить то пассажирское сообщение, которое существует на сегодняшний день. <…> Его можно рассмотреть как поезд выходных дней. Мы продумаем сейчас сетку, расписание, я думаю, что он будет востребованным", - сказал Миронов.

По его словам, реализовать проект планируется в ближайшее время. "Необходимо также обсудить ряд технических вопросов, связанных с наличием подвижного состава. Заявки от правительства региона приняты компанией РЖД", - сказал Миронов.

Глава региона добавил, что туристический поток в область растет, необходимо дополнительное транспортное сообщение с Москвой. Поезда прямого сообщения Москва - Ярославль очень загружены, на выходные дни билеты сложно достать.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская область
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