Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. В правительстве России создана комиссия по повышению устойчивости экономики страны. Как сообщили в пресс-службе кабмина, ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована... для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Также уже утвержден персональный состав этой комиссии, ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
1 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина и руководством нефтяных компаний подчеркнул, что негативные последствия вспышки коронавируса уже затронули всю систему мировых хозяйственных связей. По его словам, "нужно посмотреть особо, как реагировать на то, что в этом смысле происходит".