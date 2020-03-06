Американские индексы продолжили снижение на фоне распространения коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продолжили в четверг снижение на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Так, по данным на момент закрытия торгов, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 972,22 пункта (3,59%) и установился на отметке 26118,64. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 114,99 пункта (3,67%) - до уровня 3015,13. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 279,49 пункта (3,1%) и установился на отметке 8738,6. Техасская светлая нефть (WTI) к 01:00 мск потеряла в стоимости $1,18 (2,5%), цена на энергоноситель составила $46,02 за баррель.

"До тех пор, пока новый коронавирус не начал распространяться в нашем обществе, фондовый рынок справлялся и имел положительные прогнозы, - приводит газета USA Today слова президента инвестиционной компании New England Investment & Retirement Group Ника Джакумакиса. - Теперь же, когда мы наблюдаем вспышки в штатах Вашингтон и Калифорния, это стало для инвесторов куда более серьезной проблемой, которая может еще сильнее нарушить коммерческие цепочки поставок и негативно повлиять на рост прибыли".

Снижение индексов, продолжавшееся на протяжении всей прошлой недели и в начале текущей, возобновилось с открытием торгов в четверг утром. Эйфория, вызванная во многом оптимистичными для бывшего вице-президента США Джозефа Байдена результатами первичных выборов (праймериз) в 14 штатах во вторник, влияла на настроения участников рынка в среду. В этот день к закрытию торгов Dow Jones вырос на 1173,45 пункта (4,53%), до 27 090,86. До этого ключевые показатели фондового рынка США снижались на фоне опасений, вызванных последствиями вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.