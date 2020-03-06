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Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым для нужд украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина должна подавать воду в Крым, но для нужд проживающих там украинцев, а не для промышленных объектов. Такое заявление он сделал в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

"Вопрос подачи воды в Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не хотим быть ее авторами", - сказал он. Премьер уточнил, что речь идет о подаче воды, "которая может быть использована украинцами для собственных нужд, а не для промышленных объектах". "Мы не можем не подавать воду украинцам. Крым - это Украина", - заключил он.

Новая волна информации по поводу водоснабжения полуострова появилась в конце января после заявления главы бюджетного комитета Верховной рады, депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова. 31 января он в комментарии "Радио Свобода" сообщил о существовании идеи продавать воду в Россию, уточнив, что имеет в виду Крым. Реагируя на это заявление, лидер "Национального корпуса" (партия запрещена в РФ) Андрей Билецкий пригрозил в случае реализации попытки пустить воду в Крым блокировать этот процесс, а также добавил, что такие действия подпадут под нормы статьи о государственной измене и станут поводом для отставки правительства Украины и импичмента президента Зеленского.

В ответ на эту информацию постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич 5 февраля заявил, что Украина не планирует возобновлять водоснабжение Крыма до момента "деоккупации" полуострова. Тогда же председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил ТАСС, что запасы воды для Симферополя вдвое меньше прошлогодних, но чрезвычайной ситуации нет, в объектах социальной инфраструктуры никаких ограничений водоснабжения не планируется.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года и решения Крыма воссоединиться с Россией украинские власти в апреле того же года прекратили поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде. За прошедшие пять лет в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.

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