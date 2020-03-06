Власти Колымы отмечают социально-экономический подъем после снижения энерготарифов

ТАСС, 6 марта. Власти Магаданской области отмечают значительный рост основных социально-экономических показателей региона после внедрения механизма снижения тарифов на электроэнергию. Об этом в пятницу сообщила ТАСС замминистра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Колымы Татьяна Мацюк.

Ранее "Сообщество потребителей энергии", объединяющее промышленных потребителей, обратилось в ассоциацию НП "Совет рынка" с просьбой проанализировать эффективность снижения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Такой механизм введен в пяти дальневосточных регионах. В Чукотском АО снижение составило 70%, в Якутии - 48%, на Камчатке, в Магаданской и Сахалинской областях - до 34%. Это те регионы, где высокие тарифы сводили на нет усилия бизнеса и властей на развитие экономики.

"Основные социально-экономические показатели Магаданской области по результатам 2019 года демонстрируют уверенный рост, что обусловлено, в том числе, внедрением механизма снижения энерготарифов до базовых уровней, обеспечившего предприятиям и организациям региона соответствующий экономический эффект", - сообщила Мацюк.

По ее информации, по итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по региону вырос на 35,4%. Положительную динамику отражает индекс промпроизводства в 114,2%, превысивший общероссийский показатель на 11,8 п.п. Идет устойчивый рост среднемесячной номинальной зарплаты. В прошлом году, по предварительным данным, она составила почти 93 тыс. руб./ месяц, увеличившись к 2018 г. на 8,8%. Снижение по году темпов роста инфляции составило 102,6% к декабрю 2019 г. против 104,7% к декабрю 2018 г. По итогам 2019 г. констатируется снижение миграционного оттока населения в 3,6 раза - с 2663 человек в 2018 г. до 741 в 2019 г.

"Поскольку в Магаданской области сложилась моносырьевая экономика, ориентированная на добычу полезных ископаемых, доведение тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня также явилось толчком для развития уже разведанных месторождений полезных ископаемых, добыча которых была ранее невыгодна. Увеличение объемов потребления электроэнергии оказывает положительное влияние на сдерживание самих экономически обоснованных тарифов на электроэнергию. Одним из положительных эффектов доведения тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня явилось снижение экономически обоснованных тарифов на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения, поскольку в структуре необходимой валовой выручки на производство этих услуг основную долю затрат составляют расходы на приобретение электрической энергии на технологические нужды", - сказала Мацюк.

Предыстория вопроса

Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей пяти регионов Дальнего Востока до 4 рублей за 1 киловатт в час за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России. Первоначально срок действия механизма составлял три года. Но в декабре 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, норму, продлевающую срок выравнивания энерготарифов в ДФО до 1 января 2021 года.