На снижении энерготарифов бюджет Камчатского края сэкономил почти 3 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 марта, /ТАСС/. Выравнивание тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей до среднероссийского уровня на Камчатке сэкономило региону почти 3 млрд рублей. Средства использованы в социально-экономических программах. Об этом сообщила ТАСС замминистра экономического развития и торговли края Юлия Морозова.

"Бюджет Камчатского края сэкономил почти 3 млрд рублей. Высвободившиеся средства направлены, например, на модернизацию инфраструктуры ЖКХ - более 800 млн рублей, почти 1,5 млрд рублей - на мероприятия соцнаправленности, более 100 млн - на строительство объектов ТОР Камчатка, около 230 млн - на строительство объектов социальной сферы", - сказала Морозова.

Она добавила, что выравнивание тарифов стимулировало в Дальневосточном федеральном округе развитие важнейших в регионе отраслей, в частности, рыбоперерабатывающей и горнорудной. Общий объем средств, который за период действия федеральной программы доведен на территорию Камчатского края, превышает 22 млрд рублей. Рост валового регионального продукта по сравнению с 2016 годом в крае составил 19,3%.

С 2017 года для субъектов Российской Федерации с высокой себестоимостью производства создан механизм снижения тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. Под его действие попали пять субъектов Дальневосточного федерального округа, в том числе Камчатка. Энерготариф для организаций края сейчас составляет 4,75 рублей кВт/ч. Для сравнения, киловатт в Краснодарском крае стоит 4,81 рублей.