Падением котировок открылись торги на бирже Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись снижением котировок акций вслед за крупным спадом на американском финансовом рынке. Индекс Hang Seng опустился на 370 пунктов (1,38%), до значения 26 397, свидетельствуют данные этой площадки. Падение наблюдается по всему спектру акций.

"Эйфория на рынке была кратковременной. Было очевидно, что долго она не продержится в условиях сегодняшней сильной волатильности рынков. Негативные сигналы остаются, инвесторы будут продолжать поддаваться панике и метаться", - пояснил корреспонденту ТАСС независимый финансовый консультант Кейт Мок.

В четверг американский промышленный индекс Dow Jones рухнул на 969 пунктов (3,58%) после бурного роста, вызванного предвыборной гонкой в США. Это потянуло в отрицательную зону многие азиатские фондовые площадки в пятницу утром.

На настроения участников рынка также влияет слабая корпоративная отчетность компаний. На 4,1% подешевели бумаги гонконгского оператора гостиниц и торговых центров Wharf Reic после того, как он объявил о падении прибыли по итогам прошлого года на 78% - до 5,7 млрд гонконгских долларов ($733 млн).

Серьезные потери несут держатели акций, связанных с транспортом, игорным бизнесом в Макао, высокотехнологичным производством, страхованием и сырьевым сектором. Более чем на 3% подешевели бумаги цементного завода Anhui Conch Cement, целлюлозно-бумажного комбината Nine Dragon Paper и авиаперевозчика Air China.

Заметно ухудшили свои позиции на бирже компании, столкнувшиеся с приостановкой части производственных мощностей из-за распространения в Китае коронавируса и нарушения цепочек поставок. В их числе оказалась гонконгская V-Tech - мировой лидер в производстве электронных развивающих игрушек. Ее акции потеряли 3,8%.