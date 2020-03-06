Участники офшора в Калининграде за год инвестировали в экономику России 570 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Международные компании, зарегистрированные в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде, за год инвестировали в российскую экономику 570 млн рублей и заявили инвестиции в объеме 10,5 млрд рублей в первой половине 2020 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Первые компании начали регистрироваться в САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде в 2019 году. К настоящему времени 21 из 23 компаний, зарегистрированных в российских офшорах, приходится на Калининград.

"В рамках обязательств международных компаний - участников САР в Калининграде в российскую экономику в 2019 году было инвестировано порядка 570 млн рублей, взяты обязательства еще почти на 10,5 млрд. рублей инвестиций на первую половину 2020 года", - сказал Алиханов.

Компании, регистрирующиеся в САР, должны инвестировать в России не менее 50 млн рублей в течение полугода с момента регистрации. "Никаких ограничений по вложению этих 50 млн рублей нет. Это могут быть, например, вложения в уставной капитал дочерней компании на территории РФ. Могут быть сделаны инвестиции на Сахалине, в Мурманске, в Сочи", - пояснил калининградский губернатор. При этом, по его словам, уже в 2020 году область ожидает инвестиции от участников специального административного района в регионе. "Как минимум 50 млн рублей инвестиций участников САР мы ожидаем в ближайшие 3-4 месяца", - уточнил он.

Калининград рассчитывает на более ощутимое присутствие участников САР в регионе регистрации. "Мы считаем, что на реальное присутствие компаний в регионе мы, конечно, имеем право", - сказал он. С учетом льгот, которые предоставляются участникам САР, территории могли бы рассчитывать на открытие, например, их офисов, ежегодное проведение советов директоров компаний, привлечение ими к работе местных аудиторских, страховых компаний, пояснил он. "Все эти моменты присутствуют в законодательствах других офшорных юрисдикций. Таким образом, офшорные юрисдикции получают дополнительный доход через обязательность выполнения каких-то условий", - пояснил Алиханов, подчеркнув, что это никак не ухудшает условий для участников САР.

Закон о специальных административных районах в РФ уже несколько раз проходил процедуру правок, и область подготовила предложения по изменениям, в том числе определяющим обязательства компаний в регионах присутствия. "Мы считаем, что это живой организм - его нужно дальше совершенствовать и более полно прописывать", - отметил глава региона. Область заинтересована в расширении круга участников САР, подчеркнул Алиханов. "Видим необходимость расширять границы и менять требования для регистрации, позволяя все большим категориям компаний становиться участниками САР, хочется также привлечь качественно новые категории компаний за счет расширения направлений преференций. В этой связи ведем активную работу и открытый диалог с федеральными органами власти в направлении совершенствования законодательства САР", - сказал он.

О льготах для резидентов

Зарегистрироваться в специальном административном районе в РФ могут иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах, а российские структуры - работать в статусе открытого акционерного общества, публичных или непубличных акционерных обществ. Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона о САР попасть не смогут.

Остальные фирмы получат специальный статус вместе с регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объем составляет 50 млн рублей в течение шести месяцев с даты регистрации.

Для резидентов САР устанавливается особый режим налогообложения. Обложение налогом таких компаний происходит по следующим ставкам: 0 % по доходам, полученным компанией в виде дивидендов, при условии, что на день принятия решения об их выплате она уже год владеет не менее чем 15-процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов. Налогом в 5% облагаются доходы, полученные иностранными лицами по акциям международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными.