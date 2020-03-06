Власти Кубани ждут решения кабмина по предложению сделать плантации чая особыми угодьями

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края уже направили в правительство РФ предложение о придании чайным плантациям статуса особо ценных сельхозугодий и рассчитывают на положительное решение. Это позволит развивать в регионе отрасль и расширить географию экспорта чая, сообщил в пятницу ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

На сайте Кремля 4 марта были опубликованы поручения президента России Владимира Путина, в которых, в том числе, администрации Краснодарского края рекомендовано рассмотреть вопрос об отнесении плантаций чая к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. Президент поручил главе региона отчитаться по этой теме до 30 апреля.

"Работу по приданию особого статуса чайным плантациям мы начали в прошлом году: в октябре мы обратились в правительство РФ с инициативой закрепить в федеральном законодательстве статус чаепригодных земель, но решение по этому вопросу еще не принято. Внимание президента к развитию чаеводства в Краснодарском крае дает нам уверенность, что вопрос будет решен положительно", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что на Кубани под чайные плантации сейчас занято около 1 тыс. га земли. Ежегодно предприятиями, занятыми в этой отрасли, восстанавливается до 100 га чайных плантаций, власти региона компенсируют 80% затрат на реконструкцию и половину затрат на оборудование для капельного орошения.

"Причисляя эти участки к особо ценным сельхозугодьям, мы ограничиваем их целевое использование, полностью исключаем возможность застройки этих территорий. Нам важно сохранить "Краснодарский чай" как бренд, повысить спрос на него не только в России, но и за рубежом. Китай и Сербия уже заинтересованы в экспорте этого продукта", - добавил губернатор.

Краснодарский край является единственным регионом в России, где выращивают чай в промышленных масштабах. На Кубани работают семь крупных предприятий, занимающихся выращиванием и производством чая, а также несколько субъектов малого предпринимательства. По данным краевого Минсельхоза, для развития чайной отрасли с 2016 года в регионе было восстановлено 217 га чайных плантаций, в 2019 году собрано около 300 тонн зеленого чайного листа.