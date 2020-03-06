Московская биржа планирует купить крупнейшую в России платформу по торговле валютой NTPro

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московская биржа планирует в течение трех лет консолидировать 100% акций крупнейшей в России платформы по торговле валютой NTPro, сообщается в пресс-релизе биржи.

"Наблюдательный совет Московской биржи 5 марта одобрил заключение соглашения, подразумевающего возможность приобретения миноритарного пакета акций компании BierbaumPro AG и дальнейшей поэтапной консолидации до 100% акций компании в течение трех лет. Сумма сделки будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей компании", - указано в сообщении биржи.

BierbaumPro является 100-процентным владельцем ООО "НТ Прогресс", разработчика и собственника платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка (платформа NTPro). Акции ООО "НТ Прогресс" - главный актив компании BierbaumPro.