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Набсовет Мосбиржи рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 89% чистой прибыли

Речь идет о 18,1 млрд рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал направить на дивидендные выплаты по итогам 2019 года 18,1 млрд рублей, или 89% чистой прибыли, говорится в сообщении биржи.

"Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров (ГОСА) утвердить выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 7,93 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 18,1 млрд рублей, что составляет 89% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2019 год", - отмечается в сообщении. Датой закрытия реестра по дивидендам утверждено 15 мая.

Также наблюдательный совет принял решение о проведении годового общего собрания акционеров биржи 28 апреля 2020 года.

Согласно дивидендной политике бирже, принятой осенью 2019 года, нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО.

Акционерами Московской биржи являются свыше 63 тыс. физических и около 1 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 63% и является одной из самых высоких для российских публичных компаний.

Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 2,4% и достигла 20,2 млрд рублей. За 2018 год Мосбиржа направила на дивиденды 17,53 млрд рублей, из расчета 7,7 руб. на акцию, или 89% от чистой прибыли по МСФО.

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