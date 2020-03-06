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Brexit

Расходы британского правительства на Brexit превысили £4 млрд

Финансовые потери составили £92 млн

ТАСС, 6 марта. Правительство Соединенного Королевства израсходовало на подготовку выхода Великобритании из ЕС (Brexit) £4,4 млрд (более $5,6 млрд) из £6,3 млрд, выделенных на эти цели Минфином. Об этом сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на британское Управление национальной статистики (ONS).

По его данным, речь идет прежде всего о затратах на персонал - £1,9 млрд ($2,45 млрд). Количество сотрудников, работающих над планированием Brexit, достигло максимума в октябре 2019 года, когда число привлеченных к решению этой задачи достигало 22 тыс. человек. Другая крупнейшая статья расходов включила рекламу, привлечение экспертов и консультантов, создание новых структур, а также правительственную кампанию "Готовься к Brexi", которая обошлась Лондону в £46 млн ($59,3 млн). При этом, как заявили ранее в ONS, "неясно, стала ли общественность благодаря данной кампании лучше подготовлена к выходу из ЕС".

Не обошлось без явных финансовых потерь, которые, по данным правительства, составили £92 млн ($118,7 млн). Эти средства включают, в частности, выплату Лондоном £33 млн ($42,6 млн) компании Eurotunnel в рамках соглашения по урегулированию судебного разбирательства, касающегося предоставления дополнительных паромных услуг в случае реализации сценария Brexit без сделки.

По словам главы Управления национальной статистики Гарета Дэвиса, "во время подготовки к выходу из ЕС правительственные ведомства рассматривали несколько возможных сценариев". Отчет ONS выявил "определенные недостатки" в контроле над расходованием этих средств.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 2020 года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы.

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