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"Норникель" займется вторичной переработкой аккумуляторов для электрокаров в Финляндии

Это позволит обеспечить развитие экономики замкнутого цикла и значительно сократить выбросы углекислого газа

ТАСС. 6 марта. "Норникель", Fortum и BASF планируют создать кластер вторичной переработки аккумуляторов для электромобилей в финском городе Харьявалта. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Повторное использование металлов, содержащихся в отработанных аккумуляторах, позволит обеспечить развитие экономики замкнутого цикла и значительно сократить выбросы углекислого газа при производстве аккумуляторных материалов для электромобилей, отметили в "Норникеле".

"Современный завод по переработке отходов поблизости от Nornickel Harjavalta укрепит позиции компании в качестве одного из самых экологичных рафинировочных предприятий в мире. <…> Разработка решений по вторичной переработке будет не только способствовать успешному осуществлению стратегии "Норникеля" по дальнейшему снижению выбросов углекислого газа и повышению устойчивости работы, но и позволит отрасли удовлетворить растущий спрос на стратегически важные металлы на рынке электромобилей", - приводятся в сообщении слова управляющего директора финского предприятия "Норникеля" - Nornickel Harjavalta - Йони Хаутоярви.

При этом директор по развитию бизнеса Fortum на направлении утилизации отходов Теро Холлендер отметил, что переработка металлов в литий-ионных аккумуляторах позволяет получить дополнительные объемы кобальта, никеля и других стратегически важных металлов из первичных источников, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

"Интеррос" Владимира Потанина владеет 33,8% "Норникеля", "Русал" - 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций.

Теги
ФинляндияРоссияПотанин, Владимир Олегович
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