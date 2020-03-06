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Плановое задание ФТС на 2020 год пока не пересматривается на фоне коронавируса

Ранее сообщалось, что плановое задание ФТС на 2020 год составляет 5,343 трлн рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Плановое задание Федеральной таможенной службы (ФТС) России по перечислению средств в бюджет на 2020 год пока не пересматривается на фоне коронавируса. Об этом журналистам сообщил руководитель ФТС Владимир Булавин.

"Речь, насколько я понимаю, пока о пересмотре контрольного задания на год не идет. Но, действительно, из-за коронавируса, из-за китайского Нового года, из-за последующего продления новогодних каникул у нас есть некое снижение перечислений в федеральный бюджет. Цифра 1 млрд рублей в день пока сохраняется", - отметил Булавин.

Ранее сообщалось, что плановое задание ФТС на 2020 год составляет 5,343 трлн рублей.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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