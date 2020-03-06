Торговая неделя в Гонконге завершилась падением индекса Hang Seng на 621 пункт

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу завершились падением котировок акций на фоне пессимизма, возобновившегося на рынках. Индекс Hang Seng по итогам дня сократился на 621 пункт (2,32%) и остановился на значении 26146 пунктов, свидетельствуют данные этой площадки.

"Нынешняя пятница вновь выдалась "черной". Вся торговая неделя была лихорадочной и характеризовалась сильными перепадами, как на американских горках", - заметил один из местных аналитиков. В отрицательную зону в итоге скатились все без исключения 50 ведущих "голубых фишек", входящих в структуру индекса.

На 7,41% подешевели бумаги крупного производителя электрооборудования - компании Techtronic Industries. На 4,7% ухудшились позиции китайской инвестиционной корпорации CITIC, на 3,9% - оператора игорного бизнеса в Макао Sands China. Более 4% потерял один из ведущих застройщиков в стране - Country Garden.

Заметно просели компании, столкнувшиеся с приостановкой части производственных мощностей из-за распространения в Китае коронавируса и нарушения цепочек поставок. В их числе оказалась гонконгская V-Tech - мировой лидер в производстве электронных развивающих игрушек. Ее акции потеряли 4,22%.

"Дальнейшее развитие ситуации вокруг коронавируса все еще остается весьма неопределенным, и финансовые рынки по-прежнему будут подвержены существенной волатильности", - считает глава Управления денежного обращения Гонконга Эдди Юй.