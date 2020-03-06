Минфин предложил конфисковывать нелегально выведенную за границу валюту

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минфин РФ предложил разрешить конфисковывать средства в случае невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам при использовании подложных документов (ст. 193 и 193.1 УК РФ). Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке приводятся данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России, согласно которым с 2013 года по первое полугодие 2019 года в России по указанным статьям было заведено более 1,6 тыс. уголовных дел, при этом было известно о 4466 подобных преступлениях.

Отмечается, что в период с 2015 по 2018 год выросло число осужденных по данным статьям УК - с двух до десяти по ст. 193, а также с восьми до 23 человек по ст. 193.1.