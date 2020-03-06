Дочерная компания РЖД принимает профилактические меры против коронавируса

ЕРЕВАН, 6 марта. /ТАСС/. Компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) которая является дочерним предприятием "Российских железных дорог" (РЖД), приняла ряд первоочередных мер для профилактики и предупреждения распространения нового вида коронавируса. Об этом в пятницу сообщают из пресс-службы компании.

"Все работающие с пассажирами сотрудники (проводники, кассиры, дежурные по вокзалам и станциям, машинисты международных поездов) обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. Вокзальные помещения проветриваются и дезинфицируются специальными средствами. Также на вокзалах выделены помещения для пассажиров и работников с признаками недомогания", - отмечается в релизе ЮКЖД.

По словам генерального директора ЮКЖД Алексея Мельникова, компания предпринимает меры для максимальной защиты своих сотрудников и пассажиров. "Железная дорога является стратегическим объектом, и мы должны обеспечивать ее бесперебойную и безопасную работу в сотрудничестве с государственными органами, Министерством здравоохранения", - приводит его слова пресс-служба компании.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о первом подтвержденном в стране случае заражения коронавирусом. Пациент - 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля вернулся на родину из Тегерана.