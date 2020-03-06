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Миланская биржа обвалилась более чем на 3%

Падение индекса FTSE MIB достигало 3,29% - до 20 682 пунктов

РИМ, 6 марта. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже в последний день торгов рабочей недели начались с падения основного индекса FTSE MIB на 2,6%. Как указывается на сайте торговой площадки, падение индекса достигало 3,29% - до 20 682 пунктов.

Наиболее негативные показатели зафиксированы у банков: Unicredit потерял 4%, Ubi Banca - 3,7%, Intesa Sanpaolo - 3,2%, Banco Bpm - 4,3%, акции Mps (Monti dei paschi di Siena) обесценились на 5%.

При этом главный кризисный показатель - спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент по обслуживанию внешней государственной задолженности) взлетел до 189 пунктов по сравнению со 174, зарегистрированными на момент закрытия биржи в четверг.

Теги
Италия
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