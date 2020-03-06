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Распространение коронавируса нового типа

Кудрин считает, что отмена ПМЭФ-2020 не скажется на российской экономике

Глава Счетной палаты при этом выразил сожаление, что не получится встретиться лично со многими ведущими экономистами

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Отмена Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году из-за ситуации с коронавирусом не отразится на российской экономике, сообщил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В связи с отменой одного форума с российской экономикой ничего не произойдет, у нас другие формы общения сейчас, в том числе все обмениваются информацией онлайн", - сказал Кудрин, однако выразил сожаление, что не получится встретиться лично со многими ведущими экономистами.

При этом Кудрин отметил, что сам отменил ряд поездок.

Накануне оргкомитет ПМЭФ объявил о решении не проводить форум в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса в мире.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичРаспространение коронавируса нового типа
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