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Создатель экспозиции Петербурга на ПМЭФ не понес значительных потерь из-за его отмены

Исполнительный директор компании "Экспофорум-Дизайн" Ольга Циколия также отметила, что проект находился на стадии согласования дизайн-макета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Компания "Экспофорум-Дизайн", которая выиграла конкурс на создание экспозиции Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), понесла незначительные затраты в связи с отменой мероприятия. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор компании Ольга Циколия.

Накануне оргкомитет ПМЭФ объявил, что в 2020 году форум будет отменен из-за распространения коронавируса в мире. Ранее по той же причине были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи и Ялтинский экономический форум. "Экспофорум-Дизайн" заключила контракт с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга на создание экспозиции 11 февраля 2020 года, его сумма составила 51 млн рублей.

"Проект был на стадии согласования дизайн-макета, да, мы какие-то затраты понесли, предварительные материалы закупали, но незначительное количество, потому что окончательно согласованного дизайн-макета с городом пока не было", - сказала Циколия.

В этом году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В рамках форума, в частности, предполагалось провести панельную дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?". По данным администрации Петербурга, его должны были посетить около 20 тыс. человек, в том числе 1,8 тыс. руководителей крупных российских компаний и 600 - зарубежных.

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РоссияСанкт-Петербург
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