Киеву могут приостановить поставки газа из-за отсутствия договора

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Госпредприятие "Оператор газотранспортной системы Украины" (ГТС) может приостановить поставку природного газа газораспределительной компании "Киевгаз" из-за проблем при заключении договора на транспортировку газа. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр "Оператора ГТС Украины".

"Киевгаз" уже больше двух месяцев саботирует заключение типового договора на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины". В соответствии с кодексом ГТС, оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", что в результате приведет к остановке поставки газа всем потребителям в столице", - сказано в сообщении.

Согласно информации, "Оператор ГТС Украины" в декабре отправил "Киевгазу" на подписание проект договора по транспортировке газа. В ответ оператор получил отредактированный вариант договора вместе с протоколом разногласий, которые в корне меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка.

"По состоянию на 6 марта "Киевгаз" остается единственным оператором газораспределительных сетей на Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", - отмечается в сообщении.

Сейчас оператор обратился к Национальной комиссии госрегулиования энергетики и коммунальных услуг с требованием провести проверку соблюдения "Киевгазом" лицензионных условий.