В России премии страховщиков не выросли впервые за 10 лет

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сборы российских страховых компаний по итогам 2019 года не изменились по сравнению с 2018 годом и составили 1,48 трлн рублей. Впервые с 2009 года рынок не вырос, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков, подготовленном ЦБ.

Число заключенных договоров за прошлый год выросло на 2,6% - до 207,8 млн.

"Стагнация объемов страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка - ростом спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями (страхование жизни заемщиков, ДМС) и сокращением числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями (инвестиционное страхование жизни, страхование прочего имущества юридических лиц)", - поясняет регулятор.

Взносы по страхованию жизни (без учета страхования жизни заемщиков), которое последние четыре года было одним из основных источников роста отрасли, в 2019 году упали на 19,2% - до 317,5 млрд рублей. Сокращение числа заключенных договоров в этом сегменте связано со снижением мисселинга из-за повышения стандартов продаж.

Также могли сыграть свою роль невысокий относительно других финансовых инструментов уровень доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек, отмечается в обзоре.

Прирост премий в добровольном медицинском страховании (ДМС) за 2019 год составил 19% - до 180,8 млрд рублей. "Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры - классическое ДМС "от всех рисков" уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг и/или с франшизой", - говорится в обзоре.

В 2020 году объем страхового рынка во многом будет зависеть от темпов роста кредитования физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС, прогнозируют в ЦБ.

"Спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 году окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании", - подчеркивается в обзоре.