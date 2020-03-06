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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Страны "не ОПЕК" в Вене проводят отдельные консультации о допсокращении добычи

Переговоры министров ОПЕК+ пока не перешли в официальную стадию

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Переговоры министров ОПЕК+ в Вене днем в пятницу пока не перешли в официальную стадию, сейчас в неформальном порядке совещаются страны "не ОПЕК", сообщил ТАСС один из делегатов.

"Теперь консультации проводят страны "не ОПЕК". Обсуждают, как помочь ОПЕК", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан, крупнейшие производители нефти среди стран "не ОПЕК", участвующих в сделке ОПЕК+, выступили против дополнительных сокращений в качестве ответных мер на падение спроса из-за коронавируса.

Теги
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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