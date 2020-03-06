Международные резервы России в феврале выросли на 1,4%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 марта 2020 года составили $570,381 млрд, что на 1,4% (или на $8,075 млрд) выше показателя на начало февраля, сообщает ЦБ.

На 1 марта 2019 года международные резервы РФ составляли $482,61 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За февраль валютные резервы увеличились на 0,9% - до $450,629 млрд, стоимость монетарного золота в резервах выросла на 3,4% - до $119,752 млрд.