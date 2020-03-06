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Equinor и Shell займутся совместной разработкой цифровых решений в энергетике

Планируется, что сотрудничество повлечет за собой инновации по всей цепочке создания стоимости в отрасли, включая техническое обслуживание, оптимизацию производственного процесса и управление цепочками поставок

ТАСС, 6 марта. Норвежская энергетическая компания Equinor заключила партнерство с Shell в области разработки цифровых решений на базе науки о данных (data science), алгоритмов искусственного интеллекта и 3d-печати. Об этом сообщается на сайте компании.

"Мы уже тесно сотрудничаем с Shell в рамках инициативы Open Subsurface Data Universe (OSDU) и наблюдаем многочисленные преимущества применения облачных цифровых решений в энергетике. Подобные проекты играют важную роль в достижении целей цифровизации отрасли, повышения уровня безопасности и снижения выбросов CO2", - отметил руководитель цифровой трансформации Equinor Торбьерн Фолджеро.

Планируется, что сотрудничество повлечет за собой инновации по всей цепочке создания стоимости в отрасли, включая техническое обслуживание, оптимизацию производственного процесса и управление цепочками поставок.

Ранее Equinor уже удалось увеличить объемы производства энергии и снизить затраты на техническое обслуживание, бурение и производство за счет внедрения и масштабирования цифровых решений в масштабах всего портфеля активов.

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