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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Министр нефти Ирана заявил о противоположных позициях стран ОПЕК и "не ОПЕК"

При этом, по словам Бижана Намдара Зангане, компромисс возможен

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК и "не ОПЕК" заняли противоположные позиции по поводу дальнейших параметров сделки по снижению добычи нефти на фоне распространения коронавируса, но достижение компромисса к концу дня возможно. Об этом сообщает агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, который пообщался с журналистами.

"ОПЕК и "не ОПЕК" сопротивляются. У каждого участника [сделки] имеется своя позиция. В конце дня, надеюсь, будет найден хороший компромисс", - сказал Зангане.

Он подтвердил, что переговоры министров ОПЕК+ в Вене днем в пятницу пока не перешли в официальную стадию. Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что страны "не ОПЕК" совещаются в неформальном порядке.

Россия и Казахстан, крупнейшие производители нефти среди стран "не ОПЕК", выступили против дополнительного ограничения добычи в качестве ответных мер на падение спроса из-за коронавируса.

Теги
ИранРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Официальное заседание стран ОПЕК+ началось спустя пять часов неформальных переговоров
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