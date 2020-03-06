Крымская железная дорога подвела итоги работы за февраль 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Итоги работы Крымской железной дороги за февраль 2020 года подвел в формате видеоконференцсвязи 6 марта генеральной директор Алексей Гладилин, следует из сообщения предприятия.

В феврале текущего года предприятиями Крыма было погружено 80 тыс. тонн грузов. Через паромную переправу Крымская железная дорога приняла 1,5 тыс. вагонов, план выполнен на 112%. С начала 2020 года через паромный комплекс поступило 3,2 тыс. вагонов (или 180 тыс. тонн груза).

Со станций и вокзалов дороги в феврале отправлено 225 тыс. пассажиров в пригородном и дальнем сообщении. С начала года услугами железнодорожного транспорта воспользовались 470 тыс. пассажиров. Пассажирооборот выполнен на 114% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Основными задачами на предстоящий период работы были обозначены выполнение качественных и количественных показателей использования подвижного состава, рациональное использование ресурсов предприятия и увеличение доходов от всех видов деятельности.