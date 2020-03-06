Эксперты рассказали, кто больше всех пострадает от отмены ПМЭФ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Отмена Петербургского международного экономического форума в 2020 году станет тяжелым ударом для гостиничной отрасли города, а также для малого бизнеса, который традиционно оказывает большое количество услуг участникам ПМЭФ, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Накануне оргкомитет ПМЭФ объявил, что в 2020 году форум, который должен был проходить с 3 по 6 июня, будет отменен из-за распространения коронавируса. Ранее по той же причине были перенесены Ялтинский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи.

Гостиницы не досчитаются клиентов

Петербургские отели в связи с отменой форума гарантированно лишатся значительной части клиентов, считает директор представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Александр Марков.

"Конечно, это тяжелый удар, потому что были предварительные бронирования. Не все еще до конца [осознали факт отмены форума]. Но бронирование на даты ПМЭФ у четырех- и пятизвездочных отелей еще осенью доходило до 90%. Конечно, это будет удар, но насколько он будет сильный, зависит от того, сохранится ли в целом турпоток в Петербург. Это серьезное испытание для отрасли", - отметил эксперт.

В то же время Марков подчеркивает, что в сезон белых ночей загрузка номерного фонда всегда высокая. "Здесь вопрос другой, не столько сам форум, а какова будет ситуация с коронавирусом дальше. Если до нас дойдет так же, как происходит это в Италии и во многих странах, тотальное падение турпотока, то потери будут колоссальными. И эти потери скажутся в том числе и на том сегменте, который сейчас себя чувствовал более-менее хорошо, это пятизвездочные отели, которые ориентированы не на массового туриста", - пояснил он, добавив, что до настоящего времени эта категория гостиниц в наименьшей степени страдала от ситуации на фоне распространения коронавируса.

Петербург как туристическое направление традиционно пользуется огромным спросом в летний период, и если турпоток будет соответствующим, то вопрос о снижении стоимости гостиничных номеров не будет стоять на повестке дня, считает эксперт. Вместе с тем, если город начнет терять туриста в высокий сезон, то снижение цен будет, добавил он.

Эффект для бизнеса

По мнению экспертов, недополученную прибыль в связи с отменой ПМЭФ зафиксируют в первую очередь представители малого бизнеса, которые традиционно оказывают услуги участникам форума в части застройки экспозиций, обеспечения питанием, развлекательной программой и т.д. В четверг председатель комитета московского регионального отделения "Деловой России" по конгрессно-выставочной деятельности Павел Музыченко, который также владеет компанией-застройщиком стендов выставочных мероприятий, заявил ТАСС, что конгрессно-выставочная индустрия потерпит многомиллиардные убытки из-за отмены форума.

Как отметил директор петербургского Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов, такое масштабное событие ежегодно дает весомое количество заказов предпринимателям города, которые рассчитывают на определенный уровень прибыли в дни проведения форума, строят свои бизнес-планы с учетом предыдущего опыта и возможной загрузки, привлекают дополнительные ресурсы.

В этой связи он считает, что Петербургу, где ежегодно проходят сотни культурных, спортивных и деловых мероприятий, а малый бизнес представлен прежде всего сферой услуг, предстоит серьезная трансформация.

"С нашей стороны, со стороны центра, всем желающим пересмотреть свои бизнес-планы предпринимателям будет оказана поддержка в виде бесплатных консультаций, в том числе через онлайн-мессенджер, открыт доступ к видеоматериалам образовательных курсов, которые ежедневно проходят на нашей площадке", - сказал Кузнецов.

По словам председателя Совета некоммерческого партнерства "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимира Меньшикова, ключевая доля заключаемых контрактов на площадке мероприятия приходится на представителей крупного бизнеса. Однако, по мнению экспертов, крупный бизнес не ощутит негативных последствий.

"Контракты, готовившиеся к подписанию на площадке ПМЭФ, будут подписаны вне зависимости от организации мероприятия. В сложившейся ситуации, действительно, такое большое скопление людей небезопасно. Также нет понимания, кто бы принял участие в этом году, оправдались бы вложения в организацию форума", - сообщил ТАСС генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин на брифинге сообщил журналистам, что инвестиционные соглашения, которые власти Петербурга планировали заключить на Петербургском международном экономическом форуме, будут подписаны, несмотря на отмену мероприятия.