{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Эксперты рассказали, кто больше всех пострадает от отмены ПМЭФ-2020

Речь идет об отельерах и малом бизнесе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Отмена Петербургского международного экономического форума в 2020 году станет тяжелым ударом для гостиничной отрасли города, а также для малого бизнеса, который традиционно оказывает большое количество услуг участникам ПМЭФ, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Накануне оргкомитет ПМЭФ объявил, что в 2020 году форум, который должен был проходить с 3 по 6 июня, будет отменен из-за распространения коронавируса. Ранее по той же причине были перенесены Ялтинский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи.

Гостиницы не досчитаются клиентов

Петербургские отели в связи с отменой форума гарантированно лишатся значительной части клиентов, считает директор представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Александр Марков.

"Конечно, это тяжелый удар, потому что были предварительные бронирования. Не все еще до конца [осознали факт отмены форума]. Но бронирование на даты ПМЭФ у четырех- и пятизвездочных отелей еще осенью доходило до 90%. Конечно, это будет удар, но насколько он будет сильный, зависит от того, сохранится ли в целом турпоток в Петербург. Это серьезное испытание для отрасли", - отметил эксперт.

В то же время Марков подчеркивает, что в сезон белых ночей загрузка номерного фонда всегда высокая. "Здесь вопрос другой, не столько сам форум, а какова будет ситуация с коронавирусом дальше. Если до нас дойдет так же, как происходит это в Италии и во многих странах, тотальное падение турпотока, то потери будут колоссальными. И эти потери скажутся в том числе и на том сегменте, который сейчас себя чувствовал более-менее хорошо, это пятизвездочные отели, которые ориентированы не на массового туриста", - пояснил он, добавив, что до настоящего времени эта категория гостиниц в наименьшей степени страдала от ситуации на фоне распространения коронавируса.

Петербург как туристическое направление традиционно пользуется огромным спросом в летний период, и если турпоток будет соответствующим, то вопрос о снижении стоимости гостиничных номеров не будет стоять на повестке дня, считает эксперт. Вместе с тем, если город начнет терять туриста в высокий сезон, то снижение цен будет, добавил он.

Эффект для бизнеса

По мнению экспертов, недополученную прибыль в связи с отменой ПМЭФ зафиксируют в первую очередь представители малого бизнеса, которые традиционно оказывают услуги участникам форума в части застройки экспозиций, обеспечения питанием, развлекательной программой и т.д. В четверг председатель комитета московского регионального отделения "Деловой России" по конгрессно-выставочной деятельности Павел Музыченко, который также владеет компанией-застройщиком стендов выставочных мероприятий, заявил ТАСС, что конгрессно-выставочная индустрия потерпит многомиллиардные убытки из-за отмены форума.

Как отметил директор петербургского Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов, такое масштабное событие ежегодно дает весомое количество заказов предпринимателям города, которые рассчитывают на определенный уровень прибыли в дни проведения форума, строят свои бизнес-планы с учетом предыдущего опыта и возможной загрузки, привлекают дополнительные ресурсы.

В этой связи он считает, что Петербургу, где ежегодно проходят сотни культурных, спортивных и деловых мероприятий, а малый бизнес представлен прежде всего сферой услуг, предстоит серьезная трансформация.

"С нашей стороны, со стороны центра, всем желающим пересмотреть свои бизнес-планы предпринимателям будет оказана поддержка в виде бесплатных консультаций, в том числе через онлайн-мессенджер, открыт доступ к видеоматериалам образовательных курсов, которые ежедневно проходят на нашей площадке", - сказал Кузнецов.

По словам председателя Совета некоммерческого партнерства "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимира Меньшикова, ключевая доля заключаемых контрактов на площадке мероприятия приходится на представителей крупного бизнеса. Однако, по мнению экспертов, крупный бизнес не ощутит негативных последствий.

"Контракты, готовившиеся к подписанию на площадке ПМЭФ, будут подписаны вне зависимости от организации мероприятия. В сложившейся ситуации, действительно, такое большое скопление людей небезопасно. Также нет понимания, кто бы принял участие в этом году, оправдались бы вложения в организацию форума", - сообщил ТАСС генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин на брифинге сообщил журналистам, что инвестиционные соглашения, которые власти Петербурга планировали заключить на Петербургском международном экономическом форуме, будут подписаны, несмотря на отмену мероприятия.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Гендиректор "Фосагро" Гурьев приобрел 0,048% акций компании
Речь идет о 62230 обыкновенных акций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС