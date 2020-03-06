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Распространение коронавируса нового типа

Трамп призвал ФРС США принять меры стимулирования экономики в связи с коронавирусом

При этом решения ФРС принимает самостоятельно, они не подлежат одобрению президентом

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США должна прибегнуть к мерам экстренного стимулирования роста национальной экономики для преодоления последствий распространения в мире коронавируса нового типа. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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У него поинтересовались, следует ли ждать от правительства США шагов, нацеленных на стимулирование экономического роста в условиях усиливающихся негативных последствий распространения нового коронавируса. "Не знаю. Посмотрим, захочет или нет осуществить стимулирование Федеральная резервная система. По моему мнению, ей следует это сделать", - ответил американский лидер.

ФРС выполняет функции центробанка. Официально она считается независимым органом федерального правительства США. Решения ФРС принимает самостоятельно, они не подлежат одобрению президентом США.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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