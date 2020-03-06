Трамп призвал ФРС США принять меры стимулирования экономики в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США должна прибегнуть к мерам экстренного стимулирования роста национальной экономики для преодоления последствий распространения в мире коронавируса нового типа. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп.

У него поинтересовались, следует ли ждать от правительства США шагов, нацеленных на стимулирование экономического роста в условиях усиливающихся негативных последствий распространения нового коронавируса. "Не знаю. Посмотрим, захочет или нет осуществить стимулирование Федеральная резервная система. По моему мнению, ей следует это сделать", - ответил американский лидер.

ФРС выполняет функции центробанка. Официально она считается независимым органом федерального правительства США. Решения ФРС принимает самостоятельно, они не подлежат одобрению президентом США.