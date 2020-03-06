Российский рынок акций завершил неделю в минусе на фоне рекордного падения цен на нефть

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю снижением под давлением рекордного падения мировых цен на нефть - на 9,3%. Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы опустился на 3,5% - до 2719,46 пункта, индекс РТС - на 5%, до 1257,94 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Рубль по итогам недели ослаб к американской и европейской валютам. Курс доллара на 19:12 мск составил 68,49 рубля (+1,3%), курс евро - 77,54 рубля (+2,2%).

Нефть показывает ощутимое снижение. Фьючерсы на Brent с поставкой в мае 2020 года на лондонской бирже ICE подешевели на 9,3% - до $45,3 за баррель. Ниже отметки в $46 цена нефти была в конце июня 2017 года.

"Российский рынок акций завершил торговую неделю снижением на фоне очередной волны бегства от риска на западных рынках и падения нефтяных цен. Risk off на зарубежных площадках набрал обороты на фоне неутешительных данных о распространении Covid-19 - число заразившихся в мире в пятницу перевалило за 100 тыс. человек. Снижение нефтяных котировок в группе рисковых активов усиливается сложностью поиска компромисса странами ОПЕК+ в части дополнительного сокращения нефтедобычи", - прокомментировал завершение пятничных торгов финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Он отметил, что 9 марта Московская биржа не будет проводить торги, а во вторник российский рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок и статистику понедельника. По мнению аналитика, на рыночных настроениях в начале недели могут сказаться показатели ВВП Японии за четвертый квартал 2019 года и объем промышленного производства Германии в январе, а также показатели ВВП еврозоны за последний квартал 2019 года. Он также напомнил, что 10 марта финансовые отчетности по МСФО за 2019 год представят компании "Алроса", "Лукойл", "Русагро", "Юнипро", а Группа "Черкизово" опубликует операционные результаты за февраль 2020 года.

По оценкам "БКС Премьер", во вторник индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2680-2775 пунктов, курс рубля к доллару - 67-69 рублей.