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Часть управления особым экономическим режимом в Арктике может перейти к регионам

По словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, в частности, в Архангельской области работает сильная команда, которая может справиться с такими задачами

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Региональные институты развития смогут получить функции управляющей компании при создании в Арктике особого экономического режима. Предполагается, что они в частности будут работать с резидентами, сообщил журналистам в пятницу замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Проект закона, который установит в Арктической зоне РФ особый экономический режим, внесен в Госдуму в феврале в составе пакета законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике. После его принятия новые проекты смогут получать статус резидента Арктической зоны и соответствующие льготы.

"Мы сейчас обсуждаем возможность уточнения положений законопроекта в части работы управляющей компании. Будем предусматривать возможность передачи функций такой управляющей компании именно региональным институтам развития", - сказал Крутиков.

Замминистра отметил, что в частности в Архангельской области работает сильная команда, которая может справиться с такими задачами. "Поэтому будем обсуждать возможность, чтобы агентство регионального развития в отношении тех территорий арктических, которые относятся к Архангельской области, взяло на себя часть функций или полностью функции управляющей компании и работало здесь на месте с резидентами Арктической зоны", - пояснил он.

В феврале правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно подготовленным ведомством документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

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