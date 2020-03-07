"Аэрофлот" сокращает количество рейсов в Тегеран

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" сократит с 8 марта количество рейсов в Иран с пяти до одного в неделю. Об этом говорится в сообщении компании.

Причины такого решения компания не называет, но накануне она приняла решение сократить количество рейсов в Италию, Южную Корею и Вьетнам из-за снижения спроса на фоне коронавируса.

"Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево - Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее приобретенные билеты по этому направлению можно переоформить на любую дату не позднее 31 мая 2020 года или вернуть по месту приобретения без штрафных санкций.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 5823, при этом зарегистрировано по меньшей мере 145 летальных исходов.