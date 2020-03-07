Кабмин утвердил состав правительственной комиссии по региональному развитию

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство утвердило состав комиссии по региональному развитию в РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Согласно документу, комиссию возглавит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Его заместителями назначены министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

В состав комиссии также вошли губернаторы и представители министерств и ведомств.