Трамп заявил, что не обещал Бразилии введения или отсрочки пошлин на сталь и алюминий

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу вечером, что не обещал своему бразильскому коллеги Жаиру Болсонару введения или отсрочки пошлин на сталь и алюминий. Лидеры проводят переговоры в принадлежащем Трампу поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"У нас очень хорошие отношения с Бразилией, мы всегда помогаем Бразилии", - цитирует президента США пресс-пул Белого дома.

На уточняющий вопрос о пошлинах Трамп отметил, что "ничего не обещал".

В начале декабря глава Белого дома в своем Twitter сообщил о решении вновь ввести пошлины на экспортируемую Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты сталь в связи с тем, что эти страны проводят политику девальвации национальных валют, фактически предоставляя своим компаниям конкурентные преимущества. В конце декабря Болсонару утверждал, что убедил Трампа не вводить пошлины.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% с 23 марта 2018 года. Ими с тех пор облагалась стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действовали на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.