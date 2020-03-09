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Распространение коронавируса нового типа

Обвалом открылись торги в Токио из-за угрозы распространения коронавируса

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, обрушился на 4,37%

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Обвалом котировок открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За первые 15 минут торгов ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, обрушился на 4,37% до отметки 19 842,36 пункта, пробив психологически важный барьер в 20 тыс. пунктов впервые с января 2019 года.

Курс доллара к иене также серьезно ослаб, потеряв 1,51% и выйдя на отметку 104,19-104,2 иен за $1. Укрепление курса японской иены невыгодно местным крупным компаниям и корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

 

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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