Фьючерсы ключевых американских индексов обрушились из-за падения цен на нефть

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Фьючерсы ключевых американских биржевых индексов обрушились на фоне провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+. Соответствующие данные приводит в воскресенье телекомпания CNN.

Так, по ее информации, фьючерсы индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упали на 145,10 пункта (4,90%) до уровня 2970,52. Фьючерсы промышленного индекса Dow Jones сократились на 1245 пунктов (4,85%) и составили к вечеру воскресенья 24 535 пунктов. Фьючерсы электронной биржи Nasdaq снизились на 410 пунктов (4,82%) до 8093,25.

Ранее сообщалось, что стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% - до $32,48 за баррель. Телекомпания CNBC подчеркивает, что это самое серьезное падение стоимости со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% - до $33,94 за баррель.

"Цены на нефть стали для рынков еще более серьезной проблемой, чем распространение нового коронавируса, - приводит телекомпания NBC слова основателя аналитической компании Vital Knowledge Адама Крисафулли. - Если цена на Brent продолжить падать, то на устойчивые изменения S&P 500 рассчитывать практически невозможно".

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн б/с до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.