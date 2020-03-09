Эксперт: обвал цен на нефть спровоцировал распродажи акций на фондовом рынке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 марта. /ТАСС/. Резкое снижение мировых цен на нефть стало причиной массовой распродажи акций на азиатских фондовых рынках в понедельник. Такое мнение высказал гонконгский аналитик из финансовой компании Atta Capital Алан Ли.

"Рынок шокирован обещанием Саудовской Аравии наращивать добычу нефти. Обвал цен на нефть спровоцировал дальнейшую распродажу активов других классов. Инвесторы ждут ответа других членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и России", - приводит слова эксперта газета South China Morning Post.

Ведущий аналитик из компании JPMorgan Asset Management's по рынкам Азии Тай Хуэй прогнозирует сильную волатильность на рынках в ближайшей перспективе. "Дальнейшие риски снижения нефтяных цен ударят по акциям энергетических компаний, большинство из которых и так сильно потеряли в стоимости из-за опасений замедления спроса на нефть", - отметил он.

Пессимизм по поводу распространения нового коронавируса и провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ в Вене обрушил в понедельник биржевые индикаторы по всей Азии. Гонконгский индекс Hang Seng при открытии торгов сократился более чем на 1 тыс. пунктов или почти на 3,9%. В негативной зоне также проходят торги на фондовых площадках материкового Китая, Японии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи, Таиланда.

Наибольшие потери несет нефтедобывающий сектор. В Гонконге почти на 10% подешевели акции китайского гиганта Petrochina. Сразу на 17% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% - до $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:08 мск. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.