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В Ингушетии высадят около 300 га винограда

В регионе планируют создать завод по переработке ягод в виноградный сок

МАГАС, 9 марта. /ТАСС/. Фермеры Ингушетии в 2020 году намерены высадить около 300 га винограда, в республике рассчитывают открыть предприятие по его переработке, сообщил ТАСС руководитель Ассоциации фермеров Ингушетии Магомед-Гирей Аушев.

"Мы в прошлом году заложили уже на площади 250 га виноградники в Малгобеке, Карабулаке, Сунже и в селе Али-Юрт на территории разных фермерских хозяйств. В этом году начнем посадку винограда еще на 300 га. Первый урожай мы получим в 2022 году, но он будет незначительным, а уже в 2023 году и в последующие годы мы рассчитываем на урожай до 35-40 тонн в сезон", - сказал Аушев.

По его словам, у фермеров уже есть договоренности с другими регионами о поставках.

"Фермеры смогут продавать свой урожай, у некоторых уже есть договоренность с другими регионами о поставке им урожая как на продажу, так и на переработку в сок. Некоторые фермеры думают самостоятельно заняться переработкой, чтобы впоследствии открыть завод на территории республики и производить виноградный сок. Закладка виноградников производится нами при поддержке регионального Минсельхоза по программе возмещения части затрат", - добавил собеседник агентства.

Ранее в Ингушетии было развито виноградарство, однако в 1980-х годах все виноградники в регионе были ликвидированы.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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