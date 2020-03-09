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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Премьеры Киргизии и России обсудили ситуацию на валютном и нефтяном рынках

В частности, стороны обсудили совместные действия по минимизации последствий складывающейся экономической ситуации

БИШКЕК, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и глава правительства России Михаил Мишустин в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора обсудили ситуацию на валютном и нефтяном рынках. Об этом сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызской Республики с председателем правительства Российской Федерации. Абылгазиев и Мишустин обменялись мнениями о ситуации на валютном и нефтяном рынках, обсудив совместные действия по минимизации последствий складывающейся экономической конъюнктуры в мире", - говорится в сообщении.

Помимо этого, руководители правительств двух государств затронули тему "кыргызско-российских отношений и ход реализации совместных проектов в различных сферах".

"Было уделено внимание вопросам сотрудничества по линии Евразийского экономического союза, а также мероприятиям в рамках проведения перекрестного года Кыргызской Республики и Российской Федерации", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, Абылгазиев и Мишустин "выразили обоюдное стремление продолжить взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру кыргызско-российских отношений в интересах народов двух государств".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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