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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты прогнозируют рост цен на электронику до 20% из-за ослабления рубля

По их словам, коррекция цен может начаться в ближайшее время

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ослабление рубля на фоне падения стоимости нефти спровоцирует подорожание электроники в России на 10-20%, коррекция цен может начаться в ближайшее время. Такое мнение в понедельник высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Как отметил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, ретейлеры могут начать поднимать цены на технику на 15-20% уже в ближайшее время, не дожидаясь следующих партий, учитывая, что большинство техники завозится из-за рубежа, а производимое в России собирается из импортных компонентов. "Прежде всего это касается мелкой и бытовой электроники, а учитывая еще проблемы с производством в Китае, которое затормозилось из-за распространения коронавируса, можно говорить о том, что в 2020 году будет спад продаж во всех сегментах малой и бытовой техники", - считает он.

Рост цен на 20% на импортируемую и на 10% на производимую в России электронику действительно возможен, сказал руководитель Content Review Сергей Половников. Но потребитель сможет ощутить это только через пару месяцев, уточнил он. "Это связано с тем, что остатков компонентов и на складах достаточно. В ближайшие пару недель все будут присматриваться, и если девальвация станет затяжной (а для этого причин пока нет), то рост будет на 10% для той электроники, которая производится у нас в Рузе и Калуге, и 20% - для импортируемой электроники, в том числе смартфонов", - пояснил эксперт.

Рост пропорционален падению

Однако, отметил гендиректор аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов, электроника может дорожать не так сильно, а пропорционально падению рубля, то есть в пределах 10%, если рубль останется на текущем уровне. "Это касается большинства телеком-оборудования. Конечно, будут вестись переговоры о том, чтобы повышение было не таким значительным, но цена на текущем уровне не останется", - полагает эксперт.

Учитывая рост курса валют на 10%, продолжил в свою очередь директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, неизбежна быстрая коррекция по ценам на технику в ближайшее время. "Но в перспективе одного-двух кварталов производители потребительский электроники, наоборот, могут начать субсидировать поставки в ряд стран - рынки, в которых они заинтересованы (Россия, скорее всего, войдет в их число), назначая заранее закупочные цены ниже, чтобы поддерживать свои продажи и выигрывать в конкурентной среде", - предположил он.

Ретейлеры в ожидании

То, что пока резкий скачок курса доллара к рублю, не сказался на ценах на электронику, подтвердили ТАСС представители ретейла. Так, в "Связном" рассказали, что "в настоящий момент не получали официальных сообщений от партнеров о повышении стоимости на продукцию", а в "М.Видео - Эльдорадо" "продолжают плановые акции и распродажи, цены на технику не меняли".

Вместе с тем, как напомнил представитель re:Store, цены на импортные товары зависят от курса рубля. "Мы будем реагировать на изменение наших закупочных цен и спроса на рынке", - добавили в компании.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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