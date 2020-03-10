Две женщины включены в совет директоров Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Нэнси Киллфер из консалтинговой компании McKinsey и бывший главный финансист фирмы Estee Lauder inc., производящей косметику и парфюмерию, Трейси Трэвис назначены в состав совета директоров Facebook. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью.

"Нэнси привнесет в нашу компанию солидный опыт, накопленный в частном и государственном секторах. Она занимала ряд видных должностей в правительстве США и долгие годы возглавляла McKinsey. Трейси обладает обширным опытом в финансах и корпоративном руководстве, не только в качестве главного финансиста компаний в составе Estee Lauder, но и в правлении Accenture (консалтинговая фирма - прим. корр. ТАСС). Обе они хорошо зарекомендовали себя в бизнесе, поэтому я с нетерпением жду возможности работать с ними", - отметил глава Facebook Марк Цукерберг.

Как обращает внимание агентство Bloomberg, в совет директоров компании входят десять человек с учетом двух назначений. Совет теперь на 40% состоит из женщин. Несмотря на это, совет имеет ограниченную возможность контроля над властными полномочиями Цукерберга. Он председательствует в совете директоров Facebook с 2012 года.

Компания проводит ежегодное собрание акционеров весной. Каждый год в ходе собрания предпринимается попытка сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров. В прошлом году это и еще шесть предложений не набрали достаточного количества голосов на собрании акционеров Facebook.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.