{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Две женщины включены в совет директоров Facebook

Как отмечает агентство Bloomberg, совет директоров теперь на 40% состоит из женщин

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Нэнси Киллфер из консалтинговой компании McKinsey и бывший главный финансист фирмы Estee Lauder inc., производящей косметику и парфюмерию, Трейси Трэвис назначены в состав совета директоров Facebook. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью.

"Нэнси привнесет в нашу компанию солидный опыт, накопленный в частном и государственном секторах. Она занимала ряд видных должностей в правительстве США и долгие годы возглавляла McKinsey. Трейси обладает обширным опытом в финансах и корпоративном руководстве, не только в качестве главного финансиста компаний в составе Estee Lauder, но и в правлении Accenture (консалтинговая фирма - прим. корр. ТАСС). Обе они хорошо зарекомендовали себя в бизнесе, поэтому я с нетерпением жду возможности работать с ними", - отметил глава Facebook Марк Цукерберг.

Как обращает внимание агентство Bloomberg, в совет директоров компании входят десять человек с учетом двух назначений. Совет теперь на 40% состоит из женщин. Несмотря на это, совет имеет ограниченную возможность контроля над властными полномочиями Цукерберга. Он председательствует в совете директоров Facebook с 2012 года.

Компания проводит ежегодное собрание акционеров весной. Каждый год в ходе собрания предпринимается попытка сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров. В прошлом году это и еще шесть предложений не набрали достаточного количества голосов на собрании акционеров Facebook.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Фондовые торги в США закрылись падением индексов
Dow Jones потерял 7,79% - это его самое значительное сокращение за день с октября 2008 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС