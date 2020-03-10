"Известия": Минсельхоз готовит проект закона, который упразднит понятие рыбоохранной зоны

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает законопроект, который предполагает отмену в стране рыбоохранных зон, поскольку их режим "идентичен водоохранным зонам", что, по мнению авторов инициативы, приводит к избыточному регулированию. Об этом во вторник пишет газета "Известия".

"Законопроект подразумевает отмену всех рыбоохранных зон на территории России. В соответствии с действующим законодательством режим рыбоохранных зон идентичен водоохранным зонам, которые выполняют комплексную охранительную функцию. Законопроект направлен на исключение дублирующего избыточного регулирования, разрабатывается в рамках мероприятий "регуляторной гильотины", - сообщили изданию в пресс-службе Минсельхоза.

В пресс-службе правительства изданию также пояснили, что реализация инициативы освободит предпринимателей от необходимости соблюдать "дублирующие обязательные требования, предусмотренные законодательством РФ".

Изменения коснутся статьи 48 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" ("Рыбоохранные зоны") и статьи 65 Водного кодекса РФ ("Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы"). В министерстве отметили, что проект закона находится в высокой степени готовности и в ближайшее время будет представлен правительству. В пресс-службе кабмина газете сообщили, что, согласно плану законопроектной деятельности, документ будет внесен в Госдуму в феврале 2021 года.