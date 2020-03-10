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Распространение коронавируса нового типа

"Ведомости": "Победа" не будет увеличивать в апреле число рейсов в Берлин

Пассажирам, которые уже купили билеты, авиакомпания предлагает вернуть их с компенсацией полной стоимости либо лететь рейсом, который продолжает выполняться
Описание
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" сообщила, что отказывается от планов запустить в апреле второй ежедневный рейс из Москвы в Берлин. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости".

В публикации отмечается, что в марте "Победа" выполняет полет в столицу Германии один раз в сутки, а с апреля планировала ввести второй ежедневный рейс. Сотрудники лоукостера пояснили изданию, что причиной такого решения стало падение спроса из-за распространения в Европе коронавируса, и не исключили пересмотра плана полетов в другие немецкие города.

Пассажирам, которые уже купили билеты на планировавшийся второй рейс в Берлин, "Победа" предлагает вернуть их с компенсацией полной стоимости либо лететь рейсом, который продолжает выполняться.

Ранее "Победа" объявила, что с 11 по 31 марта прекращает полеты в Италию (в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо) в связи с запретом на въезд в ряд итальянских провинций, который ввело правительство страны из-за распространения коронавируса.

Теги
ГерманияИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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