Роспотребнадзор 11 марта откроет всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) открывает всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, она будет работать с 11 по 31 марта. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"В преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, Роспотребнадзор открывает 11 марта всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

Линия будет работать круглосуточно, с вопросами можно обращаться бесплатно по номеру телефона 8-800-555-49-43. До 31 марта граждане смогут получить консультацию у специалистов территориальных органов и Единого консультационного центра Роспотребнадзора.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. В этом году он будет посвящен рациональному потреблению. Во всех регионах РФ запланированы уроки, лекции и семинары по потребительской грамотности в учебных заведениях, а также конференции и круглые столы.