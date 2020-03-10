{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Забайкалья планируют запустить совместные проекты с "Яндексом"

Заместитель председателя правительства региона Александр Бардалеев отметил, что в ближайшее время власти региона и представители компании определятся с техническим заданием

ТАСС, 10 марта. Власти Забайкалья планируют запустить с компанией "Яндекс" совместные проекты в области туризма и в социальной сфере, сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

"Компания "Яндекс" планирует зайти в регион со своими проектами. <…> Рассмотрим проекты, в том числе в социальной сфере, по развитию инфраструктуры, экономического блока. Обсуждалось создание интерактивной карты достопримечательностей региона, есть также проект по бесплатному такси для отдельных социальных групп", - сказал он.

В ближайшее время правительство Забайкалья и представители "Яндекса", по его словам, определятся с техническим заданием для совместных проектов.

"Для привлечения туристов из других стран я вижу целесообразным создать интерактивную карту достопримечательностей региона. Карта с подробным рассказом о каждом уникальном месте, красочные фото - все это поможет нам быть уникальными для гостей, сформировать благоприятный инвестиционный климат", - отметил Бардалеев. Подобные карты достопримечательностей существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской области и Краснодарском крае.

По словам начальника управления по работе с государственными органами компании "Яндекс" Алексея Ромахина, хорошим проектом накануне Дня Победы станет акция "Яндекс. Такси ветеранам". "Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда получают право бесплатного проезда. Акция успешно прошла уже в сотне городов страны", - приводит его слова пресс-служба регионального правительства.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
ЦБ с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС