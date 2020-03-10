Власти Забайкалья планируют запустить совместные проекты с "Яндексом"

ТАСС, 10 марта. Власти Забайкалья планируют запустить с компанией "Яндекс" совместные проекты в области туризма и в социальной сфере, сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

"Компания "Яндекс" планирует зайти в регион со своими проектами. <…> Рассмотрим проекты, в том числе в социальной сфере, по развитию инфраструктуры, экономического блока. Обсуждалось создание интерактивной карты достопримечательностей региона, есть также проект по бесплатному такси для отдельных социальных групп", - сказал он.

В ближайшее время правительство Забайкалья и представители "Яндекса", по его словам, определятся с техническим заданием для совместных проектов.

"Для привлечения туристов из других стран я вижу целесообразным создать интерактивную карту достопримечательностей региона. Карта с подробным рассказом о каждом уникальном месте, красочные фото - все это поможет нам быть уникальными для гостей, сформировать благоприятный инвестиционный климат", - отметил Бардалеев. Подобные карты достопримечательностей существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской области и Краснодарском крае.

По словам начальника управления по работе с государственными органами компании "Яндекс" Алексея Ромахина, хорошим проектом накануне Дня Победы станет акция "Яндекс. Такси ветеранам". "Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда получают право бесплатного проезда. Акция успешно прошла уже в сотне городов страны", - приводит его слова пресс-служба регионального правительства.