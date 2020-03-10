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Объем валового регионального продукта на Чукотке в 2019 году вырос почти на 3%

Власти региона связывают это со снижением тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня

АНАДЫРЬ, 10 марта, /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) на Чукотке в 2019 году вырос почти на 3%, власти округа связывают это в том числе со снижением тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. В 2019 году объем ВРП, по предварительным оценкам, составил почти 80 млрд рублей против 78 млрд рублей в 2018 году. Об этом ТАСС сообщила сотрудник департамента финансов, экономики и имущественных отношений правительства Чукотского автономного округа (ЧАО) Лариса Гончарова.

В рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина с 2017 года для субъектов страны с высокой себестоимостью производства создан механизм снижения до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию. Под его действие попали пять субъектов Дальневосточного федерального округа, где тарифы превышают среднероссийское значение: Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ. В 2017 году энерготариф для организаций ЧАО снижен и составляет 5 рублей кВт/ч плюс НДС. Для сравнения, киловатт электроэнергии в Омской области стоит 5,15 рублей.

"За период действия сниженных тарифов отмечается положительная динамика нескольких показателей экономического развития региона. Например, объем оказанных услуг в сфере общественного питания вырос более чем 30%, оборот розничной торговли увеличился на 16%. Фиксируется и рост объема валового регионального продукта: если в 2018 году эта сумма составляла около 78 млрд рублей, то в 2019 году, по предварительным оценкам, порядка 80 млрд рублей. Обработка данных за 2019 год еще продолжается", - сказала ТАСС Гончарова.

До снижения энерготарифов стоимость электроэнергии в Чукотском автономном округе составляла 12,76 рублей - почти на 60% выше, чем сегодня. В округе работают около 10 крупных предприятий и 51 резидент ТОР "Чукотка". Снижение энерготарифов для промышленных потребителей Чукотки, по мнению окружных властей, способствует повышению инвестиционной привлекательности региона, а также содействует значительному улучшению макроэкономических показателей региона и росту потребления электроэнергии.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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