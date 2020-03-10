Работа биржи Парижа началась с небольшого повышения котировок

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Открытие Парижской биржи ознаменовалось во вторник некоторым повышением котировок. Об этом свидетельствуют данные с сайта биржевой площадки. Главный биржевой показатель CAC 40, указывающий на котировки четырех десятков ведущих корпораций Франции, возрос на 2,6%, до 4831 пункта.

По мнению биржевого комментатора телеканала BFM Business Антуна де Ривери, "нынешняя небольшая передышка вызвана техническим повышением котировок после их значительного понижения накануне". "Ситуация в ближайшие дни на мировых биржах будет зависеть от того, будут ли приняты скоординированные меры, в частности Европейским центральным банком по хотя бы небольшой поддержке рынков". "Рынкам срочно необходима помощь в виде как валютно-денежных, так и бюджетных мер", - подчеркнул он.