{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Работа биржи Парижа началась с небольшого повышения котировок

Индекс CAC 40 вырос на 2,6%

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Открытие Парижской биржи ознаменовалось во вторник некоторым повышением котировок. Об этом свидетельствуют данные с сайта биржевой площадки. Главный биржевой показатель CAC 40, указывающий на котировки четырех десятков ведущих корпораций Франции, возрос на 2,6%, до 4831 пункта.

По мнению биржевого комментатора телеканала BFM Business Антуна де Ривери, "нынешняя небольшая передышка вызвана техническим повышением котировок после их значительного понижения накануне". "Ситуация в ближайшие дни на мировых биржах будет зависеть от того, будут ли приняты скоординированные меры, в частности Европейским центральным банком по хотя бы небольшой поддержке рынков". "Рынкам срочно необходима помощь в виде как валютно-денежных, так и бюджетных мер", - подчеркнул он.

Теги
ФранцияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в бюджет ПФР, увеличивающие маткапитал
Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов бюджета ПФР на 13,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС