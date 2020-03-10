Эксперт: центр гибкой электроники будет выпускать продукцию для нескольких отраслей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский центр гибкой электроники (РЦГЭ, Москва) будет выпускать небольшими сериями уникальные электронные элементы для российских и иностранных производителей смартфонов и компьютерной техники, а также для автомобильной, авиационной и других высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя правления ООО "УК "Роснано" Юрий Удальцов.

Открытие площадки РЦГЭ на территории нанотехнологического центра "Техноспарк" (Троицк) состоялось во вторник в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя Роснано Анатолия Чубайса. Центр предназначен для производства тонкопленочных транзисторных матриц (TFT-матрицы) и гибких интегральных микросхем на базе технологии тонкопленочной пластиковой электроники. В производственно-технологической цепочке РЦГЭ занимает место между прикладными R&D-центрами и крупносерийными азиатскими производствами.

"С одной стороны, в мире существуют около 10 научно-технологических центров, сосредоточенных на одном из направлений гибкой электроники. Но большинство из них не являются производствами - они разрабатывают дизайн и архитектуру компонентов гибкой электроники, квалифицируют различные материалы, тестируют технологии нанесения слоев. В отличие от РЦГЭ, они не могут произвести пилотную партию в несколько тысяч или десятков тысяч единиц промышленного качества. С другой стороны, существуют крупносерийные китайские фабы, которые имеют линии Gen 10 с размером подложки почти три на три метра. Для сравнения, линия РЦГЭ работает на оборудовании Gen 2.5 - подложка меньше в 52 раза", - объяснил Удальцов.

По его словам, РЦГЭ способен сравнительно недорого отработать промышленную технологию либо для дальнейшего трансфера на крупную азиатскую научно-производственную площадку, либо для производства небольших партий. Перенос же технологии прямо из лаборатории был бы крайне затратен и очень рискован для заказчика. "Фактически, на сегодня в мире нет производства, которое могло бы работать с органической электроникой и выполняло бы задачи прототипирования и мелкого серийного выпуска продукции", - подчеркнул Удальцов.

Он отметил, что во всем мире переход на гибкую электронику обсуждается больше 10 лет, но однозначного понимания, какая технология станет приоритетной, пока нет.

"Все готовятся к масштабному внедрению гибкой электроники, однако пока не ясно, какая технология победит - на основе оксидов металлов или органическая. Поэтому было принято решение построить в "Техноспарке" уникальное производство, на котором можно развивать обе эти технологии, позволяющие с одной стороны, создавать транзисторы высокой мощности с большим током, а с другой - электронику с максимальной гибкостью и прозрачностью", - сказал топ-менеджер Роснано.

Юрий Удальцов не исключает значительного спроса на продукцию РЦГЭ внутри страны, но приоритетным считает интеграцию центра в глобальную цепочку поставок. "Причем, надо понимать, что эта технология будет востребована не только у производителей дисплеев для потребительской электроники, но и в других сегментах - к примеру, в автомобильной и авиационной промышленности", - сказал Удальцов.

Плюсы гибкой электроники

По словам Удальцова, широкое внедрение гибкой электроники станет настоящим прорывом в сфере высоких технологий.

"К примеру, с помощью такой электроники любые поверхности могут становиться отображающими. Сейчас главные заинтересованные в нашем производстве - автомобильные концерны. Все автогиганты хотят превратить поверхности внутреннего интерьера машины в дисплеи с функцией тачскрин, при этом без ущерба для дизайна и эргономики. Представьте себе, что боковая стойка автомобиля отображает то, что находится в так называемой слепой зоне для водителя. Он без всяких усилий увидит и пешеходов, и другие транспортные средства, а это означает, что аварийность на дорогах существенно снизится", - пояснил эксперт.

Еще одна перспективная область применения гибкой электроники - поверхности различных домашних коммуникационных систем, к примеру, умных колонок и других подобных устройств.

"Один из крупнейших мировых производителей систем для умного дома заинтересован сделать поверхность по периметру умной колонки дисплеем для того, чтобы пользователю мог увидеть информацию с любой стороны. Сейчас мы работаем над этим решением", - сказал Удальцов.

Другие перспективные продукты, над которыми трудятся в РЦГЭ, - создание гибких дисплеев для дополненной реальности, интеграция гибкой электроники с одеждой и медоборудование.

"Интеграцию с одеждой все ждут, ведь она позволит мониторить ключевые параметры состояния человека, что, несомненно, важно для здоровья. Или представьте себе применение гибкой электроники в медицинских приборах, в том же рентгеновском аппарате. Ты просто обматываешь пленкой необходимую часть руки и делаешь снимок, оборудование становится легким и портативным", - пояснил топ-менеджер Роснано.

О Российском центре гибкой электроники

РЦГЭ входит в группу компаний "ТехноСпарк". В 2020 году будет завершен трансфер технологии выпуска гибких металлооксидных (или IGZO - Indium Galium Zink Oxide) TFT-матриц и интегральных микросхем от R&D-центров IMEC (Бельгия) и Holst Centre (Нидерланды).

С производственно-технологической точки зрения Российский центр гибкой электроники - завод индустрии плоскопанельных экранов. Масштаб завода определяется размером производственной подложки - основной "ячейки" техпроцесса. Линия в Российском центре гибкой электроники работает на оборудовании Gen 2.5, оптимальном для малых и средних тиражей продукции.

При выходе на проектную мощность объем производства составит в центре около 4 тыс. кв. м TFT-матриц или 1,5 млн TFT- матриц для небольших экранов - электронных ценников или смарт-карт, или 100 тыс. TFT-матриц для экранов планшетного размера.

Согласно исследованию компании IDTechEx, мировой рынок печатной, гибкой и органической электроники вырастет с $41,2 млрд в 2020 году до $74 млрд в 2030 году.