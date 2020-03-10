Индексы в Токио к окончанию биржевых торгов выросли после падения на 4%

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи (ТФБ) во вторник к окончанию торгов перешли от падения к росту на фоне ожиданий экономических стимулов в США и других странах.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,85% по сравнению с уровнем 9 марта, до отметки 19867,12 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,28%, до 1406,68 пункта. В течение дня Nikkei падал на 4% до минимума с апреля 2017 года.

Главные опасения на рынке связаны с продолжающимся распространением коронавируса в мире и его негативным влиянием на мировую экономику. Наиболее сильное воздействие ощущают компании, ориентированные на экспорт, а также те, чей бизнес связан с туристической отраслью и авиаперевозками. Также на рынок давит обвал цен на нефть после провала проходивших в Вене переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Тем не менее планы властей США выработать конкретные экономические меры поддержки из-за падения биржевых котировок, а также заявления японского правительства о возможности помощи бизнесу стали положительным фактором на рынке. В результате к концу дня Nikkei компенсировал падение.

"На рынке преобладало чувство облегчения после того, как стало известно о возможном стимулировании, чтобы компенсировать негативный эффект на экономику", - приводит агентство Киодо слова биржевого аналитика Масахиро Итикавы.

На закрытии ТФБ японская валюта ослабла примерно на 2,4% и торгуется на уровне 104,61-104,62 иены за доллар.